Около 200 рязанских дворов отремонтируют до зимы

Ремонтные работы начались в рамках программы «Формирование современной городской среды»

Первые бригады подрядчиков уже приступили к работам в нескольких дворах Железнодорожного округа. Об этом информирует сайт администрации Рязани. В большинстве дворовых территорий ремонт предусматривает, прежде всего, замену асфальта подъездных дорог и бордюрного камня. В управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани призывают горожан обеспечить общественный контроль за ходом выполнения работ. С жалобами, претензиями и замечаниями рязанцы могут обращаться в префектуры своих округов или в управление энергетики и ЖКХ.

Со списком домов, включенных в программу на проведение работ в 2017 году, можно познакомиться здесь.