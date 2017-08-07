01:56 МСК
Суббота
08 / 07 / 2017
Выпуск № 124 (5411)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
318

Около 200 рязанских дворов отремонтируют до зимы

09:05 / Актуально
Ремонтные работы начались в рамках программы «Формирование современной городской среды»
Около 200 рязанских дворов отремонтируют до зимы

Первые бригады подрядчиков уже приступили к работам в нескольких дворах Железнодорожного округа. Об этом информирует сайт администрации Рязани. В большинстве дворовых территорий ремонт предусматривает, прежде всего, замену асфальта подъездных дорог и бордюрного камня. В управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани призывают горожан обеспечить общественный контроль за ходом выполнения работ. С жалобами, претензиями и замечаниями рязанцы могут обращаться в префектуры своих округов или в управление энергетики и ЖКХ.

Со списком домов, включенных в программу на проведение работ в 2017 году, можно познакомиться здесь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Ученых сплотила эпидемия ожирения

Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое

Причины провала асфальта на проезжей части улицы Горького в Рязани выясняют, последствия – ликвидируют

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:11
Избирательная комиссия города Рязани выбрала председателя
15:58
Рязанские аграрии приняли участие в уникальном здоровьесберегающем проекте
15:56
В Рязани «старую» остановку назвали по-новому
14:52
Сотрудники миграционной службы Рязанской области незаконно выдавали паспорта
14:44
В Рязани стартовала акция «Почетные граждане – достояние Рязани!»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы