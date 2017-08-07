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Обновлять асфальтное покрытие на Первомайском проспекте в Рязани будут по ночам

09:15 / Актуально
Обновлять асфальтное покрытие на Первомайском проспекте в Рязани будут по ночам

В целях недопущения автомобильных заторов, дорожно-ремонтные работы на улицах Рязани с наиболее интенсивным движением производятся в ночное время суток, сообщают в управлении благоустройства города. Так 6 июля, с 21.00 подрядчик приступил к работам по устройству верхнего слоя асфальтного покрытия на Первомайском проспекте. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать это при выборе маршрута.

Работы будут проводиться в соответствии с установленным графиком работ и с учетом погодных условий в ночное время – с 21.00 до 06.00. Планируется, что асфальтирование участка дороги по Первомайскому проспекту будет завершено в срок до 30 июля.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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