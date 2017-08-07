170 личных подсобных хозяйств в Рязанской области получат субсидии на производство и реализацию молока в этом году

Сумма поддержки составит 1 миллион 500 тысяч рублей

Рязанская область является одним из немногих регионов нашей страны, где поддерживают личные подсобные хозяйства граждан, занимающиеся производством молока. В 2016 году размер субсидии из регионального бюджета составил 1000 рублей за 1 тонну молока базисной жирности, реализованного на перерабатывающее предприятие. Активно пользовались данной мерой господдержки жители Сараевского, Ухоловского и Сасовского районов. В общей сложности в прошлом году получателем субсидий на производство молока стал 151 гражданин. На предоставление субсидий на производство молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, было направлено 954,2 тыс. рублей. В 2017 году на эти цели планируется направить 1,5 миллиона рублей.

Порядок предоставления средств государственной поддержки для личных подсобных хозяйств не изменился. Субсидия предоставляются на основании соглашения, заключаемого ежегодно между министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и гражданином. Для получения поддержки получатели ежеквартально представляют в министерство заявление с приложением необходимых документов. Заявление рассматривается в течение 15 дней, после чего, при условии соответствия поданной заявки установленным требованиям, субсидия перечисляется на расчетный счет получателя.