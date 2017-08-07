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Ушел из жизни известный рязанский фотохудожник Виктор Иванович Агеев

10:48 / Общество
Ушел из жизни известный рязанский фотохудожник Виктор Иванович Агеев

На 86 году жизни скончался один из патриархов рязанской художественной фотографии, педагог, инициатор многочисленных выставок и популяризатор творчества лучших фотохудожников России и мира, заслуженный работник культуры РФ, член Союза фотохудожников России Виктор Иванович Агеев. С его именем связывают развитие фотографического искусства в Рязани. Виктор Иванович воспитал немало учеников, ставших настоящими мастерами фотографического творчества. В созданный им клуб «Мещера» приходил и самый известный рязанский фотограф Евгений Николаевич Каширин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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