Ушел из жизни известный рязанский фотохудожник Виктор Иванович Агеев

На 86 году жизни скончался один из патриархов рязанской художественной фотографии, педагог, инициатор многочисленных выставок и популяризатор творчества лучших фотохудожников России и мира, заслуженный работник культуры РФ, член Союза фотохудожников России Виктор Иванович Агеев. С его именем связывают развитие фотографического искусства в Рязани. Виктор Иванович воспитал немало учеников, ставших настоящими мастерами фотографического творчества. В созданный им клуб «Мещера» приходил и самый известный рязанский фотограф Евгений Николаевич Каширин.