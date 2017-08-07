В Рязанской области за полгода произошло 132 ДТП с участием начинающих водителей

Как сообщает сайт УМВД России по области, за шесть месяцев этого года в автоавариях с участием водителей, стаж вождения которых не превысил 2 лет, 17 человек погибли (в том числе 2 детей) и 199 получили травмы (18 детей).

30 июня в Рязани на Касимовском шоссе женщина-водитель, которая получила водительское удостоверение 2 месяца назад, управляя автомобилем «Шкода», не учла габариты своего транспортного средства. Иномарка столкнулась с 2 припаркованными автомобилями. От столкновения «Шкода» перевернулась на крышу и так проехала несколько метров по проезжей части.

В ДТП пострадал 6-летний сын водителя. Женщине была оказана медицинская помощь.

С апреля этого на транспортном средстве, которым управляет начинающий водитель, обязательно должен быть установлен опознавательный знак «Начинающий водитель» – в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета.

Напоминаем, что водитель со стажем менее двух лет не может буксировать транспортные средства. Нарушение данной нормы влечет за собой штраф в размере пятисот рублей. Запрещена перевозка людей на мототранспортных средствах водителем со стажем управления менее двух лет, категория водительского удостоверения «А» и «А1». В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.12.23 КоАП РФ.