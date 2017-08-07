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У ХК «Рязань» новый защитник

12:14 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, игрок обороны Артем Лесников, выступавший за «Динамо» из Балашихи, подписал контракт с ХК «Рязань».

Лесников – воспитанник школы хоккея подмосковной Электростали. Выступал за электростальский «Кристалл», ХК МВД и «Динамо» из Балашихи, «Амурские тигры» (Хабаровск).

В сезоне-16/17 в составе «Динамо» провел 51 матч, забросил 3 шайбы, отдал 4 результативные передачи, «заработал» 30 минут штрафного времени, показатель полезности «-2».

Обладатель «Братины» сезона-16/17 в составе «Динамо».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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