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6 человек погибли и 100 получили травмы в «пьяных» ДТП, которые произошли за полгода на дорогах Рязанской области

12:28 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в первом полугодии в регионе произошло 70 ДТП с участием водителей, которые находились в состоянии опьянения.

6 июля в 01.05 в Рязани на улице Зубковой 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» двигался по территории гаражного кооператива. Молодой человек не справился с управлением и автомобиль врезался в стену гаража. Водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Выяснилось, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. При его освидетельствовании прибор показал 0,598 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительское удостоверение молодой человек получил в апреле этого года. Теперь ему грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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