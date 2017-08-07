Выпускникам Рязанского филиала Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя вручили лейтенантские погоны

74 пятикурсника успешно прошли государственную аттестацию и защитили дипломы. Им присвоено специальное звание – лейтенант полиции. По специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» (подготовка специалистов для органов предварительного следствия и дознания) университет окончили 27 человек. По специальности «Правоохранительная деятельность» (подготовка специалистов для оперативных подразделений уголовного розыска и охраны общественного порядка) – 23 человека. Выпускников по специальности «Экономическая безопасность» (подготовка специалистов для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции) – 24 человека.

Церемония вручения погон прошла в торжественной обстановке. С напутственными словами к выпускникам обратились главный федеральный инспектор в Рязанской области Сергей Яковлев, вице-губернатор Сергей Филимонов и начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор полиции Николай Пилюгин.

Вуз подготовил специалистов не только для органов внутренних дел Рязанской области, но и Калуги, Тулы, Костромы и Владимира. Служба в полиции ныне популярна и для «слабого» пола, свидетельством чему тот факт, что из 74 выпускников дипломы об окончании учебного заведения получили 24 девушки.