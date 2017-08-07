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В Рязанской области ждут грозу

12:46 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 7 июля на территории региона местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах гроза с дождём.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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