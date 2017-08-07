В Рязанской области ждут грозу

Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 7 июля на территории региона местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах гроза с дождём.