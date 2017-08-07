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Рязанские футболистки в матче за 5 место сразятся со сверстницами из Санкт-Петербурга

12:50 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в городе Аше Челябинской области продолжаются финальные соревнования Первенства России по футболу среди женских команд U-19. По итогам предварительного этапа представительницы Рязанской области заняли 3-е место в своей подгруппе и 7 июля сыграют за итоговое 5-е место.

В рамках группового турнира подопечные Владимира Спиридонова оказались сильнее команды Иркутской области 1:0, сыграли вничью с Татарстаном 0:0, уступили девушкам из Москвы 0:2 и Пермского края 1:4. Четырех набранных очков хватило для того, чтобы занять в своем квинтете третье место.

Сегодня в 17.00 по московскому времени в матче за 5-е место рязанки сразятся со сборной Санкт-Петербурга.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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