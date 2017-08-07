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Сборные администрации Рязани и муниципальных лагерей отдыха сыграли в футбол

12:58 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера в лагере «Смена» в Солотче прошел дружеский матч по футболу между сборными командами работников лагерей и администрации Рязани. Со счетом 5:1 победу одержала сборная оздоровительных учреждений. Следующим масштабным спортивным проектом станет спартакиада для детей, отдыхающих в лагерях и работающих там взрослых. В рамках спартакиады граждане смогут сдать нормативы ГТО.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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