Рязанские выпускники получили дипломы об окончании вуза

Более 450 выпускников «Политеха» разных форм обучения сегодня получили дипломы об окончании вуза, из них более сорока выпускников – с отличием. Церемония вручения прошла на территории Рязанского кремля, тем самым были подчеркнуты торжественность праздника и его важность для рязанского региона.

В торжествах приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, заместитель министра образования области Владимир Усков, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин, заместитель главы администрации города Николай Демко, председатель Союза строителей области Лема Шаипов, представители духовенства, строительных и других организаций. В числе гостей праздника – родители выпускников, друзья и знакомые.

– Рязанский «Политех» – это высокое качество образования, – подчеркнула Елена Буняшина, поздравляя выпускников с большим событием в жизни. – Молодых и грамотных специалистов ждут на стройках и предприятиях региона. Они всегда востребованы.