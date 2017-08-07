Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов посетил Криушинскую участковую больницу

Сегодня, 7 июля, врио главы региона Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Клепиковский район побывал в Криушинской участковой больнице, пообщался с медперсоналом и местными жителями.

Заведующая Криушинской участковой больницы Ирина Каганова рассказала об отделении реабилитации для пациентов с нарушением периферийной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. По ее словам, оно оснащено современным диагностическим оборудованием, тренажерами для лечебной физкультуры, приборами для проведения физиотерапии и механотерапии.

Ирина Каганова обратила внимание главы региона на то, что требуется аппарат УЗИ и оборудование для кабинета ЭКГ. Николай Любимов сказал, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Был поднят вопрос о повышении заработной платы медработникам. «Майские Указы Президента мы выполняем и будем выполнять – в этом нет никакого сомнения, – отметил Николай Любимов. – Деньги в бюджет заложены. К концу года зарплата будет повышена».