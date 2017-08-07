Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов побывал на торфодобывающем и перерабатывающем предприятии

Сегодня, 7 июля, глава региона Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Клепиковский район побывал на торфодобывающем и торфоперерабатывающем предприятии «Питэр Пит», которое располагается в поселке Болонь.

На предприятии работают сто двадцать человек. Здесь установлено современное канадское и финское оборудование.

На предприятии производится широкий ассортимент торфяных грунтов и субстрактов, уникальные жидкие гуминовые удобрения.

Николаю Любимову рассказали о том, что рынок сбыта продукции – Рязанская, Московская, Тульская области и Краснодарский край.

По словам руководителя предприятия, в прошлом году было переработано 25 тысяч тонн торфа. На этот год запланировано переработать 40 тысяч тонн торфа, но для этого нужно увеличить производственные мощности.