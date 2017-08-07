В Рязани стартовала акция «Почетные граждане – достояние Рязани!»

На площадке перед префектурой Московского района Рязани состоялось торжественное открытие историко-патриотической акции «Почетные граждане – достояние Рязани!», организованной по инициативе педагогического коллектива общеобразовательной школы №47 . Это - первая глава проекта «Знаю историю, горжусь Рязанью». На 30 остановочных комплексах областного центра будет размещена информация обо всех почетных гражданах Рязани, в том числе, высказывания именитых земляков о родном городе.

По словам заместителя директора по воспитательной работе школы №47 Натальи Тютчевой, акция – подарок учителей и учащихся школы ко Дню города. Рассказывая, как появилась идея, Наталья Тютчева отметила, что коллектив вдохновили слова главы региона о том, только бережное и уважительное отношение к прошлому и настоящему родного города может сформировать гражданственность, воспитывать любовь к малой Родине.

В церемонии открытия акции приняли участие жители областного центра, почетные граждане Рязани, представители префектуры Московского района, городской Думы, духовой оркестр и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Первым ко дню города оформлен комплекс на остановке общественного транспорта «Таможня». Здесь размещена информация о генерал-лейтенанте, Герое Советского Союза Альберте Слюсаре, возглавлявшем десантное училище в 1984—1995 годах прошлого века. Он стал одним из почетных гостей праздника. Альбер Слюсарь отметил актуальность и значимость предложения педагогов.

Организаторы планируют продолжить проект. В следующих «главах» плакаты на остановочных комплексах расскажут об известных и заслуженных творческих людях, рязанских спортсменах, а также тех, кто сегодня своим трудом преображает областной центр, делает его комфортней и уютней.