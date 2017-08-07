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Сотрудники миграционной службы Рязанской области незаконно выдавали паспорта

14:52 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и специалиста одного из миграционных пунктов УФМС России по области.

Бывшего начальника миграционного пункта обвиняют в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации), 2 эпизодах покушения на незаконную выдачу паспорта и служебном подлоге. Специалист миграционного пункта обвиняется в совершении 6 эпизодов незаконной выдачи паспорта, 16 эпизодов пособничества в незаконной выдаче паспорта и 2-х покушениях на пособничество в выдаче паспорта.

По версии следствия, в мае 2016 года в миграционный пункт обратился иностранный гражданин с заявлением о замене якобы испорченного паспорта гражданина Российской Федерации, выданного УФМС России по Республике Северная Осетия-Алания. Обвиняемые, зная, что подлежащий замене паспорт выдан ошибочно и признан недействительным, оформили и выдали обратившемуся к ним гражданину российский паспорт. При этом документов у него не проверили.

В ходе следствия удалось установить еще 23 аналогичных факта преступлений.

Помимо этого, бывший начальник миграционного пункта в октябре 2015 года, совершила служебный подлог, зарегистрировав гражданина республики Азербайджан в одном из домов по аннулированному виду на жительство без ведома владельца дома.

Выявление противоправной деятельности и возбуждение уголовного дела стало возможным в результате межведомственного взаимодействия следственного управления и УФСБ России по Рязанской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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