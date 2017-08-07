В Рязани «старую» остановку назвали по-новому

Как сообщает сайт администрации областного центра, В городском управлении транспорта в рамках очередного заседания рабочей группы было принято решение присвоить остановочному пункту «Кинотеатр «Родина» название «Политехнический институт». Наименование «Весенняя улица» будет присвоено новому остановочному пункту, обустроенному в начале июля на Весенней улице в районе дома №9 с одной стороны и дома №10 – с противоположной стороны.

С учетом рекомендаций рабочей группы в ближайшее время будет принято соответствующее постановление администрации города Рязани, внесены необходимые изменения в документацию по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, проходящим через эти остановочные пункты.