Рязанские аграрии приняли участие в уникальном здоровьесберегающем проекте

Врачи Александро-Невской центральной районной больницы побывали в селах Просечье и Студёнки и обследовали тружеников сельхозпредприятий ОАО им. ген. Скобелева и СПК «Мир». Целью обследования стало выявление на ранней стадии заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

По словам главного врача ЦРБ Геннадия Кинякина, проект «Здоровье тружеников села – залог успеха», который организовал коллектив больницы, помогает решить одну из главных задач, поставленных руководителем Рязанской области Николаем Любимовым – обеспечение качества и доступности медицинских услуг на селе.

В обследовании применялись тест-полоски для экспресс-анализа на глюкозу и холестерин, аппаратура для исследования сердечной деятельности, определения антропометрических данных, измерения внутриглазного давления. В течение нескольких минут «пациент» получал актуальную информацию о функционировании основных систем жизнедеятельности и рекомендации врача-специалиста по сохранению здоровья.

Выезды врачей районной больницы в села будут продолжены. По словам главного врача, в течение года обследование пройдут работники всех сельхозпредприятий Александро-Невского района.