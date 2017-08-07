Избирательная комиссия города Рязани выбрала председателя

Сегодня состоялось первое заседание избирательной комиссии города Рязани состава 2017 – 2022 годов. В заседании приняли участие глава города Владислав Фролов, заместитель главы администрации Рязани Николай Демко, члены областной избирательной комиссии.

К вновь избранным членам избиркома обратился Владислав Фролов:

– Рад приветствовать вас на первом заседании городской избирательной комиссии. Депутаты городской Думы ваши кандидатуры единогласно утвердили. Безусловно, в состав комиссии вошли самые достойные люди. Я уверен, что предстоящие выборы будут прозрачными и честными. В добрый путь, всего наилучшего!

В ходе тайного голосования председателем комиссии избрана Жанна Фомина. Заместителем председателя стал Дмитрий Петров, секретарем комиссии – Любовь Петрушина.