В Рязанской области поймали браконьера

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Пителинском районе полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в незаконном ловле рыбы сетью

Местные жители сообщили в полицию, что на Оке в затоне Петский мужчина сетью ловит рыбу. Полицейские совместно с представителями Рыбнадзора выехали на место и задержали злоумышленника.

Было установлено, что 35-летний житель Касимовского района ловил рыбу, перегодив сетью почти всю ширину реки. Браконьерским способом было добыто 10 килограммов рыбы. Сеть изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.