В Рязанской нефтеперерабатывающей компании выбрали лучших в профессии

РНПК, дочернее общество НК «Роснефть», провела традиционный смотр-конкурс «Лучший по профессии». За право называться профессионалами в своем деле в восьми номинациях боролись более 1000 работников: машинисты технологических насосов, операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты компрессорных установок, прибористы, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Среди участников – как опытные работники, так и молодые специалисты.

Смотр-конкурс профессионального мастерства на предприятии проводится уже 16 лет подряд. Условия заданий меняются ежегодно, конкуренция становится сильнее.

«Подобные соревнования укрепляют в коллективе корпоративный дух, нацеливают на повышение уровня профессионального мастерства работников, – считает генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. – И, если у работников есть желание продемонстрировать свое мастерство, стать примером в коллективе – мы это приветствуем и предоставляем все возможности. Чем больше у нас профессионалов – тем надежнее завтрашний день отрасли в Рязанском регионе».

Традиционно смотр-конкурс проходит в несколько этапов. В первом – участники сдают теоретический экзамен в структурных подразделениях. По его итогам определяются лучшие работники, которые переходят в следующий этап профессиональных состязаний. В нем конкурсантов ждут теоретические тесты и практические задания из числа тех, которые заводчане ежедневно выполняют на рабочих местах. Среди стандартных заданий – замена прокладки во фланце технологического трубопровода, разработка и монтаж схемы оперативных цепей управления контактором с применением магнитной защелки, органов управления и световой индикацией, проверка поршневого-воздушного компрессора и пуск его в работу.

Упорная борьба разворачивается на конкурсных площадках, где каждый хочет показать свое мастерство.

«Чувствую гордость за свою профессию и большую ответственность за то, что от каждого из нас зависит корректная работа установки: мы обеспечиваем противоаварийную защиту, – говорит приборист цеха №14 Сергей Барышников. – В то же время работа очень интересная, каждый вызов – это новая задача. Участие в конкурсе – это проверка своего мастерства, профессиональной смекалки и умений. В первую очередь доказываешь себе, что ты хороший специалист. Это, конечно же, заслуживает уважение коллег».

Имена победителей и призеров заводского этапа смотра-конкурса станут известны в начале августа. Победитель каждой номинации получит диплом, денежное поощрение, ежемесячную надбавку к зарплате и запись в трудовую книжку о присвоении звания «Лучший по профессии». Занявшие первые места в каждой номинации отправятся на финал – на корпоративный этап, где соберутся участники со всех регионов нефтяной компании «Роснефть», чтобы отстоять честь своих предприятий.