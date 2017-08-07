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Фестиваль народной культуры в Сараях собрал сотни гостей

17:14 / Культура
Фестиваль народной культуры в Сараях собрал сотни гостей

Сотрудники сараевского межпоселенческого районного дома культуры организовали и провели фестиваль народной культуры «Сараи – частица Рязанской земли». Фестиваль прошел в рамках проекта «Сохранение народных историко-культурных традиций рязанщины».

Директор Межпоселенческого районного Дома культуры Людмила Топильская рассказала, что автором проекта стал коллектив РДК, предложивший провести цикл фестивалей, выставок, мастер-классов, участие в которых будет интересно как жителям района и области, так и иногородним туристам. По словам Людмилы Топильской, прошедший фестиваль – это вклад сараевцев в создание туристически привлекательного образа Рязанской области, к чему призывает всех жителей глава региона Николай Любимов.

Фестиваль посетили около 300 человек. Творческие коллективы из 15 сел района исполнили местные фольклорные песни, записанные в экспедиции доцентом Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского Натальей Гиляровой, продемонстрировали традиционные для этой местности народные костюмы. На фестивале работала выставка «Сараевские умельцы», где были представлены изделия декоративно-прикладного творчества, начиная от сараевской традиционной вышивки до современных работ местных мастериц. В представленных экземплярах использованы различные техники вышивки: крестом, гладью и бисером.

По замыслу организаторов фестиваль должен стать ежегодным. Его участники продолжат популяризацию фольклорного искусства своего района, пополнение созданной коллекции народного костюма и предметов этнографии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
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