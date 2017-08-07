12:19 МСК
Суббота
08 / 07 / 2017
Выпуск № 124 (5411)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
116

В Рязанской области открылся фестиваль молодых семей ЦФО

19:40 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В Рязанской области открылся фестиваль молодых семей ЦФО
Фото: Александр Королев.

Сегодня в Клепиковском районе, на берегу реки Пры, стартовал фестиваль молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа,я». Он проводится уже в девятый раз. В течение трех дней семьи будут жить в палатках и участвовать в различных конкурсах.

На открытии фестиваля побывал глава региона Николай Любимов. «Замечательно, что вы находите время, силы и возможность приезжать сюда, – приветствовал он участников. – Хотел бы вам пожелать любви и верности, чтобы в ваших семьях никогда не было скучно».

Николай Любимов пообщался с участниками, осмотрел выставку их поделок и фотографий.

На фестиваль приехали семьи из Рязанской, Воронежской, Липецкой, Ярославской, Орловской, Курской, Московской областей и Москвы. Всего на этот раз – более двухсот участников.

В Рязанской области много внимания уделяется реализации Майских Указов Президента, касающихся демографической политики. Приоритетом в этой работе является всесторонняя поддержка молодых семей. У молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, есть возможность получить новую профессию. Только с начала текущего года более ста таких женщин прошли переобучение на профильных курсах и освоили востребованные на рынке труда специальности. Практически решена проблема обеспечения местами детей от 3-х до 7 лет в дошкольных учреждениях.

Семейный фестиваль «Мама, папа, я» – площадка, где родители с детьми могут не только хорошо отдохнуть, но и обменяться опытом, получить необходимые консультации специалистов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании выбрали лучших в профессии

В Рязанской области поймали браконьера

Избирательная комиссия города Рязани выбрала председателя

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:58
Рязанские аграрии приняли участие в уникальном здоровьесберегающем проекте
15:56
В Рязани «старую» остановку назвали по-новому
14:52
Сотрудники миграционной службы Рязанской области незаконно выдавали паспорта
14:44
В Рязани стартовала акция «Почетные граждане – достояние Рязани!»
14:35
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов посетил Криушинскую участковую больницу
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы