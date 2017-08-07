В Рязанской области открылся фестиваль молодых семей ЦФО

Сегодня в Клепиковском районе, на берегу реки Пры, стартовал фестиваль молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа,я». Он проводится уже в девятый раз. В течение трех дней семьи будут жить в палатках и участвовать в различных конкурсах.

На открытии фестиваля побывал глава региона Николай Любимов. «Замечательно, что вы находите время, силы и возможность приезжать сюда, – приветствовал он участников. – Хотел бы вам пожелать любви и верности, чтобы в ваших семьях никогда не было скучно».

Николай Любимов пообщался с участниками, осмотрел выставку их поделок и фотографий.

На фестиваль приехали семьи из Рязанской, Воронежской, Липецкой, Ярославской, Орловской, Курской, Московской областей и Москвы. Всего на этот раз – более двухсот участников.

В Рязанской области много внимания уделяется реализации Майских Указов Президента, касающихся демографической политики. Приоритетом в этой работе является всесторонняя поддержка молодых семей. У молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, есть возможность получить новую профессию. Только с начала текущего года более ста таких женщин прошли переобучение на профильных курсах и освоили востребованные на рынке труда специальности. Практически решена проблема обеспечения местами детей от 3-х до 7 лет в дошкольных учреждениях.

Семейный фестиваль «Мама, папа, я» – площадка, где родители с детьми могут не только хорошо отдохнуть, но и обменяться опытом, получить необходимые консультации специалистов.