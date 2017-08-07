Глава рязанского региона Николай Любимов побывал в гостях у ветерана военной службы, бывшего узника фашистских концлагерей во время Великой Отечественной войны Алексея Семеновича Перова

Ставшая частью сегодняшней рабочей поездки главы региона в Клепиковский район встреча прошла в доме Алексея Семеновича, где собрались его близкие родственники. Ветеран в этом году отметил 85-летие. В годы Великой Отечественной войны он, будучи еще несовершеннолетним, вместе с членами своей семьи почти три года находился в одном из фашистских концлагерей. Алексей Семенович Перов рассказал главе региона Николаю Любимову о своей жизни и работе в послевоенное время, общественной деятельности, которой и сегодня продолжает заниматься. Он поблагодарил главу региона за внимание, которое оказывается старшему поколению в Рязанской области, а также за поддержку инициатив граждан. Благодаря поддержке местными органами власти предложений общественности в Клепиковском районе планируется создать клуб «Ветеран». По словам главы региона, реализация этой народной инициативы даст возможность пожилым гражданам проводить в клубе интересные встречи и мероприятия, разнообразить свой досуг. «Мне всегда приятно встречаться с такими людьми, как Вы, которые много сделали для Рязанской области. Наша задача сделать так, чтобы качество жизни в регионе повышалось», – сказал Николай Любимов. В ходе встречи Алексею Семеновичу Перову был вручен знак «80 лет Рязанской области».

Алексей Семенович Перов родился 20 марта 1932 года. В годы Великой Отечественной войны его трое старших братьев были на фронте. Семья с пятью малолетними детьми в сентябре 1941 г. была захвачена немцами и находилась в концлагере на территории Западной Белоруссии. Они были освобождены только в июле 1944 г. После войны Алексей Семенович закончил общеобразовательную школу. В 1950 году был призван во внутренние войска МВД СССР, а спустя два года – направлен в Калининградское военное училище МВД СССР, по окончании которого прошел путь от рядового до подполковника. За время службы Алексей Семенович был награжден двадцатью государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью «За боевые заслуги». В настоящее время он является членом Совета ветеранов Клепиковского района, принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Источник: сайт правительства Рязанской области