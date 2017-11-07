22:28 МСК
Вторник
11 / 07 / 2017
Выпуск № 125 (5412)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
178

Спортшкола «Евпатий Коловрат», что в Спасском районе Рязанской области, получила инновационное оборудование

09:01 / Спорт
Передача произошла в рамках реализации проекта «Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий!»
Автор фото: Дмитрий Осинин | Спортшкола «Евпатий Коловрат», что в Спасском районе Рязанской области, получила инновационное оборудование
Фото: Дмитрий Осинин.

В регионе создаются все условия для развития профессионального спорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов ставит задачу укреплять материально-техническую базу спортивных учреждений, строить новые объекты. Позицию руководителя области поддерживают предприятия Спасского района. Коллективы ООО «Риваль» и ОАО «Спасский кожевенный завод» выступили с инициативой проекта "Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий!" Проект заключается в оснащении спортивных учреждений современным оборудованием, которое, в силу специфики своей деятельности, мебельная фабрика и кожевенный завод готовы изготавливать.

Старт проекта состоялся сегодня в ДЮСШ «Евпатий Коловрат», где организаторы передадут школе первую партию оборудования: современные маты, мягкие стенки, ограждения и прочее. На презентации проекта, куда были приглашены жители города, воспитанники спортивной школы и их родители, спортсмены провели общую разминку и устроили показательные выступления. Организаторы рассказали о своих дальнейших планах и формах реализации проекта. Проект планируется сделать долгосрочным. Инициаторы надеются, что их пример найдет отклик среди других предприятий и организаций региона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат» в Спасске был построен в 2016 году в рамках реализации Майских Указов Президента России. Из почти 142 миллионов рублей сметной стоимости, на него было потрачено из федерального бюджета 90 миллионов рублей. Всего же за последние пять лет на спортсооружения, построенные в регионе, было выделено из федерального бюджета и реализовано 1 миллиард 107 миллионов 980 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Сборные администрации Рязани и муниципальных лагерей отдыха сыграли в футбол

Рязанские футболистки в матче за 5 место сразятся со сверстницами из Санкт-Петербурга

У ХК «Рязань» новый защитник

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:36
Глав рязанского региона Николай Любимов: «Надо решать те вопросы, которые у людей появляются»
19:14
С 1 сентября «подрастут» стипендии рязанских студентов
19:10
Лазейки для недобросовестных участников инвестиционной деятельности в Рязанской области прикроют
19:04
В Рязанской области на 45 млн рублей увеличены расходы на развитие аграрного сектора экономики
18:54
На этой неделе проверят 60 рязанских аптек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы