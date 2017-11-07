Спортшкола «Евпатий Коловрат», что в Спасском районе Рязанской области, получила инновационное оборудование

Передача произошла в рамках реализации проекта «Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий!»

В регионе создаются все условия для развития профессионального спорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов ставит задачу укреплять материально-техническую базу спортивных учреждений, строить новые объекты. Позицию руководителя области поддерживают предприятия Спасского района. Коллективы ООО «Риваль» и ОАО «Спасский кожевенный завод» выступили с инициативой проекта "Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий!" Проект заключается в оснащении спортивных учреждений современным оборудованием, которое, в силу специфики своей деятельности, мебельная фабрика и кожевенный завод готовы изготавливать.

Старт проекта состоялся сегодня в ДЮСШ «Евпатий Коловрат», где организаторы передадут школе первую партию оборудования: современные маты, мягкие стенки, ограждения и прочее. На презентации проекта, куда были приглашены жители города, воспитанники спортивной школы и их родители, спортсмены провели общую разминку и устроили показательные выступления. Организаторы рассказали о своих дальнейших планах и формах реализации проекта. Проект планируется сделать долгосрочным. Инициаторы надеются, что их пример найдет отклик среди других предприятий и организаций региона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат» в Спасске был построен в 2016 году в рамках реализации Майских Указов Президента России. Из почти 142 миллионов рублей сметной стоимости, на него было потрачено из федерального бюджета 90 миллионов рублей. Всего же за последние пять лет на спортсооружения, построенные в регионе, было выделено из федерального бюджета и реализовано 1 миллиард 107 миллионов 980 тысяч рублей.