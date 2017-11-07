Женская футбольная дружина Рязанской области на Первенстве России стала пятой

В Аше Челябинской области завершилось Первенство России среди футбольных команд девушек до 19 лет

В своей подгруппе подопечные Владимира Спиридонова заняли третье место из пяти команд. В матче за 5-е место команда Рязанская область встречалась с командой Санкт-Петербурга. Отличиться в основное время матча соперники так и не сумели, рассказал Михаил Солдатов. Пришлось пробивать серию пенальти. 11-метровые лучше исполнили рязанские девушки – 5:4.

Победителем соревнований стала команда Москвы, в решающем матче так же по пенальти переигравшая коллектив Московской области – 3:2 (основное время – 0:0). В матче за 3-е место Краснодарский край оказался сильнее представительниц Пермского края – 2:0.