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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Женская футбольная дружина Рязанской области на Первенстве России стала пятой

09:24 / Спорт
В Аше Челябинской области завершилось Первенство России среди футбольных команд девушек до 19 лет

В своей подгруппе подопечные Владимира Спиридонова заняли третье место из пяти команд. В матче за 5-е место команда Рязанская область встречалась с командой Санкт-Петербурга. Отличиться в основное время матча соперники так и не сумели, рассказал Михаил Солдатов. Пришлось пробивать серию пенальти. 11-метровые лучше исполнили рязанские девушки – 5:4.

Победителем соревнований стала команда Москвы, в решающем матче так же по пенальти переигравшая коллектив Московской области – 3:2 (основное время – 0:0). В матче за 3-е место Краснодарский край оказался сильнее представительниц Пермского края – 2:0.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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