На 20 водоемах Рязани установлены знаки «Купание запрещено»

Знаки размещены вне официальных пляжных мест

Во исполнение поручения главы администрации города, на 20 муниципальных водоемах, расположенных в Октябрьском, Советском, Железнодорожном и Московском районах, вне оборудованных городских пляжей установлены информационные знаки «Купание запрещено». Всех жителей Рязани просят обращать внимание на эти знаки и соблюдать правила безопасности на воде.

В Рязани действуют 6 официально открытых пляжей, специально подготовленных и оборудованных для купания и отдыха. Во избежание несчастных случаев всех любителей пляжного отдыха приглашают на Ореховое озеро, Борковские карьеры и на Старицу в Солотче.

Источник: сайт администрации Рязани