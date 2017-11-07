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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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На 20 водоемах Рязани установлены знаки «Купание запрещено»

09:28 / Актуально
Знаки размещены вне официальных пляжных мест
На 20 водоемах Рязани установлены знаки «Купание запрещено»

Во исполнение поручения главы администрации города, на 20 муниципальных водоемах, расположенных в Октябрьском, Советском, Железнодорожном и Московском районах, вне оборудованных городских пляжей установлены информационные знаки «Купание запрещено». Всех жителей Рязани просят обращать внимание на эти знаки и соблюдать правила безопасности на воде.

В Рязани действуют 6 официально открытых пляжей, специально подготовленных и оборудованных для купания и отдыха. Во избежание несчастных случаев всех любителей пляжного отдыха приглашают на Ореховое озеро, Борковские карьеры и на Старицу в Солотче.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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