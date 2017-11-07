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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязанской области, в селе Ласково, будет установлен памятник святым Петру и Февронии

09:31 / Общество
8 июля в день памяти святых Петра и Февронии – покровителей супружества – в селе Ласково Рязанского района, на родине Февронии, состоялись торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности
Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязанской области, в селе Ласково, будет установлен памятник святым Петру и Февронии
Фото: Вероника Шелякина.

В торжествах приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, глава региона Николай Любимов вместе со своей семьей, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Возле часовни, посвященной святым Петру и Февронии, владыка Марк совершил молебен. Все присутствующие смогли приложиться к частицам мощей благоверных супругов, привезенным в честь праздника в Рязанскую область из Мурома. По словам митрополита, это событие можно назвать историческим и очень значимым для региона. И во многом символично, что совершилось оно в день памяти благоверных супругов.

После молебна состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятника святым Петру и Февронии. Полпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов передал жителям Рязанской области слова поздравления с Днем семьи, любви и верности от Президента РФ Владимира Путина.

– Глава нашего государства в своих выступлениях говорит о самом главном – сбережении людей, а это возможно только тогда, когда основой общества выступает крепкая и сильная семья. Сегодня наши российские ценности, связанные с защитой семьи, стали ценностями всего мира, – говорит Александр Беглов. – Думаю, что в течение года по инициативе главы рязанского региона Николая Любимова памятник святым Петру и Февронии установят. Это будет хорошая традиция, если перед вступлением в брак молодые пары станут приезжать сюда и просить благословения у святых супругов на долгую и счастливую семейную жизнь.

В Рязанской области, как и в Муроме, праздник должен отмечаться очень широко. Несмотря на то что он еще сравнительно молодой, но уже набирает популярность и имеет огромное историческое значение, заставляет россиян задумываться об укреплении института семьи. Хочу пожелать семьям, чтобы они были крепкими, хранили любовь и верность, – отметил глава региона Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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