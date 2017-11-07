Рязанские «десантницы» сыграли за сборную

Женская национальная сборная России провела товарищеский матч с командой Хорватии в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2017. Встреча завершилась вничью – 0:0

На поле в составе россиянок вышли три игрока «Рязани-ВДВ». В стартовом составе сборной России появились Дарья Макаренко и Марина Федорова. Татьяна Шейкина вышла на замену сразу после перерыва. Анна Беломытцева и Елена Данилова на этот раз по разным причинам в состав не попали.

Как рассказал Михаил Солдатов, матч прошел с заметным территориальным и игровым преимуществом подопечных Елены Фоминой. Но отличиться нашим футболисткам так и не удалось. Благо, что и свои ворота россиянки оставили в неприкосновенности.

Пять игроков «Рязани-ВДВ» – Беломытцева, Макаренко, Шейкина, Федорова и Данилова – попали в окончательную заявку на чемпионат Европы, который пройдет в Голландии с 16 июля по 6 августа. А вот еще одна кандидатка на поездку на Евро от «Рязани-ВДВ», Елена Медведь, к сожалению, получила травму и футбольный форум лучших женских команд Европы вынуждена будет пропустить.

Сборная России на Евро сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).