22:29 МСК
Вторник
11 / 07 / 2017
Выпуск № 125 (5412)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
116

Рязанские «десантницы» сыграли за сборную

09:52 / Спорт
Женская национальная сборная России провела товарищеский матч с командой Хорватии в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2017. Встреча завершилась вничью – 0:0

На поле в составе россиянок вышли три игрока «Рязани-ВДВ». В стартовом составе сборной России появились Дарья Макаренко и Марина Федорова. Татьяна Шейкина вышла на замену сразу после перерыва. Анна Беломытцева и Елена Данилова на этот раз по разным причинам в состав не попали.

Как рассказал Михаил Солдатов, матч прошел с заметным территориальным и игровым преимуществом подопечных Елены Фоминой. Но отличиться нашим футболисткам так и не удалось. Благо, что и свои ворота россиянки оставили в неприкосновенности.

Пять игроков «Рязани-ВДВ» – Беломытцева, Макаренко, Шейкина, Федорова и Данилова – попали в окончательную заявку на чемпионат Европы, который пройдет в Голландии с 16 июля по 6 августа. А вот еще одна кандидатка на поездку на Евро от «Рязани-ВДВ», Елена Медведь, к сожалению, получила травму и футбольный форум лучших женских команд Европы вынуждена будет пропустить.

Сборная России на Евро сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Женская футбольная дружина Рязанской области на Первенстве России стала пятой

Спортшкола «Евпатий Коловрат», что в Спасском районе Рязанской области, получила инновационное оборудование

Сборные администрации Рязани и муниципальных лагерей отдыха сыграли в футбол

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:36
Глав рязанского региона Николай Любимов: «Надо решать те вопросы, которые у людей появляются»
19:14
С 1 сентября «подрастут» стипендии рязанских студентов
19:10
Лазейки для недобросовестных участников инвестиционной деятельности в Рязанской области прикроют
19:04
В Рязанской области на 45 млн рублей увеличены расходы на развитие аграрного сектора экономики
18:54
На этой неделе проверят 60 рязанских аптек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы