Одиннадцать рязанских семей награждены медалью «За любовь и верность»

В Рязани 8 июля во время празднования Дня семьи, любви и верности на площади Соборной состоялась церемония вручения медалей «За любовь и верность». Награды супругам, прожившим вместе более 25 лет, вручили временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов с супругой Оксаной.

– Медаль «За любовь и верность» утверждена Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. И сегодня вместе с Дмитрием Анатольевичем они вручают эти награды в Муроме. А мы в свою очередь поздравим наши рязанские семьи. Пусть медаль станет для них символом неувядаемой любви, верности друг к другу и преданности, – отметил Николай Любимов.

Среди награжденных супруги Бондаревы из Пронска. В этом году Галина Петровна и Владимир Дмитриевич отмечают 40-летие супружеской жизни, хотя вместе они уже 53 года, так как познакомились и полюбили друг друга еще в школе. Галина Петровна выбрала профессию врача. Она – заведующая Пронской районной центральной больницы, удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Владимир Дмитриевич – профессиональный водитель, сейчас работает на скорой помощи. Семья полна оптимизма и взаимопонимания.

Супруги Кукушкины живут в селе Большие Поляны Старожиловского района. 28 августа они отметят золотую свадьбу. Лидия Васильевна работала учителем математики в школе, она – Заслуженный учитель России. Евгений Петрович работал инженером в колхозе «День урожая» главным инженером, а в позднее был избран председателем колхоза, где и трудился до 2014 года. Кукушкины воспитали двоих сыновей и помогают воспитывать двоих внуков.

Супруги Хоненевы отметили 50 лет совместной жизни. Поженились еще студентами радиотехнического института и с тех пор живут дружно, воспитывают внуков. Доказали, что крепкие узы брака – не просто слова, это результат бережного отношения друг к другу, любви, честности, теплоты и доброты.

В этот же день во время праздника состоялась торжественная регистрация браков 18 пар, которые решили узаконить свои отношения в День семьи, любви и верности. Николай Любимов с супругой Оксаной пожелали молодоженам жить в любви и идти по жизни рука об руку.