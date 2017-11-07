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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Группа «Дом Художника» подарила рязанцами «Сказы славян»

10:20 / Культура
Группа «Дом Художника» подарила рязанцами «Сказы славян»

В воскресенье, 9 июля, в Центральном парке культуры и отдыха выступила известная этно-рок-группа «Дом Художника». Концерт состоялся в рамках проекта «Воскресный вечер в парке». Музыканты представили специальную программу «Сказы славян», в которую вошли композиции из нескольких альбомов группы.

Используя этнические музыкальные инструменты и свой сильный настрой, коллектив погрузил ЦПКиО и всех его посетителей в атмосферу старинных славянских легенд и средневековых битв. Рязанцы услышали песни о родном крае и, конечно же, о любви.

Фото Сергея Тугушева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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