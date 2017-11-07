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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Сказочный квест прошли рязанцы на семейном фестивале

10:29 / Общество
В городском парке на улице Ленина в День семьи, любви и верности состоялся фестиваль семейных традиций «Рязань – единая семья»
Автор фото: Дмитрий Осинин | Сказочный квест прошли рязанцы на семейном фестивале
Фото: Дмитрий Осинин.

Организатором праздника стал Комплексный центр социального обслуживания населения Рязани. Большой сектор его работы – это сопровождение семей с детьми, а потому его сотрудники как нельзя лучше знают, насколько важен для семьи совместный отдых, общие традиции и обычаи.

– День семьи, любви и верности мы с нашими подопечными отмечали давно, но в более скромном масштабе, а в прошлом году впервые вышли на площадку горпарка. На фестиваль тогда пришли около 700 рязанцев. На этот раз погода, конечно, немного подвела, но все равно мы ждем, что горожане проявят интерес, – рассказала директор комплексного центра Ольга Постникова.

Центральным событием фестиваля стал квест «В гостях у сказки», проходить который нужно было всей семьей. В нижнем саду участников поджидали Царевна Несмеяна, которую надо было рассмешить, Василиса Прекрасная, предлагавшая вспомнить пословицы о семье, Баба Яга, Богатырь и другие персонажи русского фольклора, подготовившие для игроков простые и не очень задания. Быстрее всего их выполнили семьи Тереховых, Чермошенцевых и Шейкис, которых и объявили в итоге победителями и наградили призами от спонсоров.

А пока одни рязанцы бегали по станциям, другие смотрели выступления творческих коллективов на сцене горпарка и аплодировали тем парам, кто получил свидетельство о регистрации брака только сегодня, и тем, кто плечом к плечу идет рядом уже много лет. Пришедших поздравили с Днем семьи, любви и верности заместитель председателя правительства области Елена Буняшина и член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской областной Думы Лариса Тюрина. Они назвали праздник великим и подчеркнули, что семья – это основа основ: пока жива семья, дружная, крепкая, любящая, – будет жива Россия и мир.

Не давали соскучиться детям и взрослым и многочисленные интерактивные площадки с разнообразными конкурсами. Семья Белецких впервые выбралась на праздник 8 июля. Супруги Светлана и Виталий пришли на фестиваль с сыном Святославом. И не пожалели.

– Для нас День семьи, любви и верности – это священно. Эмоции просто зашкаливают! Это действительно очень сплачивает семью – вместе проходить все эти задания. Мальчик отгадал загадку, выиграл конструктор, особенно понравилось ему рисовать клоунов – он в восторге. Спасибо организаторам за хорошее настроение! – поделилась Светлана.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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