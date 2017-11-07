В Рязани чествовали легендарные семейные пары

8 июля, в День семьи, любви и верности, четырем рязанским семьям торжественно вручили дипломы «Легендарная семья России»

Изначально церемонию планировалось проводить на площади Соборной, но из-за непогоды чествование перенесли в областную библиотеку им. Горького. Открылось торжество «Сказом о Петре и Февронии» – красочной композицией, которую подготовили артисты областного музыкального театра. Пример святых супругов отстоит от нас во времени далеко, между тем и в сегодняшней жизни есть примеры семейных союзов, на которые можно равняться. Рассказать об этих людях всем жителям области впервые решили в Рязани. Планируется, что церемония станет традиционной.

Именных дипломов «Легендарная семья России», изготовленных кадомскими мастерицами, удостоились семьи врачей Владимира и Нины Юдиных, артистов областного театра драмы Сергея Леонтьева и Жанетты Шабалиной, предпринимателя Эдуарда Видакаса и педагога Ольги Маслюк, многодетная семья Андрея и Анны Рязанцевых. Супругов поздравили с наградой молодые семьи актеров, врачей, педагогов.

Каждая семья счастлива по-своему. У Юдиных за плечами – 45 лет совместной жизни и общий профессиональный путь: оба – уважаемые врачи, врачебную династию продолжил и сын Иван. Леонтьева и Шабалину объединяет врожденная интеллигентность, благородство, широкие познания в области культуры и искусства. Рязанцевы воспитывают двадцать детей, в том числе четырнадцать приемных. В семье Видакас – Маслюк супруге удается активно заниматься общественной работой.

О героях вечера рассказали видеоролики. А глава Рязанского региона Николай Любимов, пришедший на церемонию с супругой, отметил большую значимость новой для области традиции чествования супружеских пар, которые достойны права называться «легендарными семьями России».

Семья – это больше, чем основа общества. Это то, что дает человеку стремление жить, это смысл жизни. Сегодня мы чествуем семьи, которые счастливы вместе. Это заслуженные люди, которые вместе добились успехов в профессии, воспитании детей, которые давно и успешно идут вместе по жизни. Они должны служить примером для молодежи, – сказал Николай Любимов.

Отвечая на вопросы журналистов о праздновании Дня семьи, любви и верности в Рязанской области, Николай Любимов отметил, что эта серьезная и большая инициатива будет продолжаться и развиваться в регионе. Важно, чтобы и жители области подключились к этой работе. «Мы хотели бы услышать от них новые предложения, инициативы», – сказал глава региона.