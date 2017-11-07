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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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ФК «Рязань» побеждает ФК «Коломну» в контрольном матче

10:49 / Спорт

Наша команда продолжает подготовку к новому сезону. В очередном спарринг - матче ФК «Рязань» отправился в Коломну, где встретился с одноименным клубом, выступающим в группе «Запад ФОНБЕТ» Первенства ПФЛ. Матч завершился победой рязанцев со счетом 2:1, сообщили в пресс-службе клуба.

Для рязанцев этот матч начался обескураживающе. Едва стрелка часов успела сделать два полных оборота, как ФК «Коломна», воспользовавшись ошибкой нашей команды в обороне, открыла счет. Впрочем, в статусе лидера подмосковные футболисты находились недолго. На 15 -й минуте Мартун Абовян замкнул подачу с углового Артура Шахназарова. До конца перерыва соперники вели равную игру, обменялись несколькими неплохими атаки, впрочем, ни одна из них серьезной опасности не представляла. После перерыва рязанцы выглядели более настойчивыми, и на 54-й минуте их усилия были вознаграждены. После прострельной передачи с фланга Владислав Мещеряков первым оказался у мяча – 2:1. Такой счет сохранился до финального свистка.

Очередной контрольный матч наша команда проведет 14 июля, в пятницу. На поле стадиона «Олимпиец» подопечные Гарника Аваляна будут принимать команду из Владимирской области «Муром», выступающую в группе «Запад» ФОНБЕТ Первенства ПФЛ. Время начало матча уточняется.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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