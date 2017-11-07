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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Более 8 тонн земляники купили рязанцы на ярмарках выходного дня

10:56 / Экономика
В минувшую субботу торговля шла на 5 традиционных площадках
Более 8 тонн земляники купили рязанцы на ярмарках выходного дня

Торговали 180 товаропроизводителей на 270 местах. На ярмарках было реализовано более 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, свыше 15 тонн молока и молочных продуктов, 7,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, более 4 тонн картофеля и овощей, более 8 тонн земляники. Большой выбор овощей и зелени предложили владельцы личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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