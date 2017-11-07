Более 8 тонн земляники купили рязанцы на ярмарках выходного дня

В минувшую субботу торговля шла на 5 традиционных площадках

Торговали 180 товаропроизводителей на 270 местах. На ярмарках было реализовано более 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, свыше 15 тонн молока и молочных продуктов, 7,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, более 4 тонн картофеля и овощей, более 8 тонн земляники. Большой выбор овощей и зелени предложили владельцы личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области