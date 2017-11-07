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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Зарплата растет у работников сельского хозяйства Рязанской области

11:02 / Экономика
Данные о росте зарплаты в АПК сообщает сайт регионального минсельхоза

За январь-май текущего года среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях области увеличилась на 10 процентов к соответствующему периоду 2016 года и составила 23 354 рубля. При этом заработная плата в целом по экономике области выросла на 7,3 процента.

В отраслевом разрезе заработная плата работников животноводства, выше, чем у растениеводов, что объясняется сезонностью работ. Так за 5 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата в животноводстве составила 26277 рублей, а в растениеводстве 18988 рублей.

В 41 сельхозорганизации среднемесячная зарплата выше среднего показателя по сельскому хозяйству. А в 20 сельхозорганизациях заработная плата оказалась по итогам пяти месяцев текущего года выше среднеобластного уровня (27 995 рублей).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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