В Рязани появилась «Семейная» клумба

Ее заложили в День семьи, любви и верности в рамках проекта «Цветы любимому городу»

В высадке рассады в Центральном парке культуры и отдыха приняли участие глава администрации Рязани Олег Булеков, активисты городских ТОС, молодожены и семьи, прожившие вместе не один десяток лет, в том числе – многодетные.

Глава администрации Рязани Олег Булеков поздравил всех участников акции с праздником. По его словам, любовь, семья и верность – это три «кита», на которых держится вся наша жизнь, и призвал всех беречь эти ценности, как наивысшие. Это пожелание, в том числе, было адресовано молодоженам Корешковым, создавшим семью накануне, семье с 56-летним стажем Мадоновых, многодетной семье Акимушкиных, которой исполнилось 17 лет. Все эти семьи получили от администрации города праздничные подарки.

Закладка очередной клумбы в рамках акции «Цветы любимому городу» завершилась по-семейному – чаепитием с пирогами.

Источник: сайт администрации Рязани