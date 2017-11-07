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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязани появилась «Семейная» клумба

11:12 / Общество
Ее заложили в День семьи, любви и верности в рамках проекта «Цветы любимому городу»
В Рязани появилась «Семейная» клумба

В высадке рассады в Центральном парке культуры и отдыха приняли участие глава администрации Рязани Олег Булеков, активисты городских ТОС, молодожены и семьи, прожившие вместе не один десяток лет, в том числе – многодетные.

Глава администрации Рязани Олег Булеков поздравил всех участников акции с праздником. По его словам, любовь, семья и верность – это три «кита», на которых держится вся наша жизнь, и призвал всех беречь эти ценности, как наивысшие. Это пожелание, в том числе, было адресовано молодоженам Корешковым, создавшим семью накануне, семье с 56-летним стажем Мадоновых, многодетной семье Акимушкиных, которой исполнилось 17 лет. Все эти семьи получили от администрации города праздничные подарки.

Закладка очередной клумбы в рамках акции «Цветы любимому городу» завершилась по-семейному – чаепитием с пирогами.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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