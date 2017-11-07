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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В чемпионате Рязанской области по пляжному футболу «Элекс-Фаворит» разгромил команду «Езиды»

11:22 / Спорт
Сыграны матчи очередного тура чемпионата
В чемпионате Рязанской области по пляжному футболу «Элекс-Фаворит» разгромил команду «Езиды»

Центральным поединком стала встреча между командами «Элекс-Фаворит-1» и «Езиды». О ходе матча рассказал Алексей Самохин. Эту игру можно назвать своеобразным дерби – в составе «Езид» сразу несколько игроков, в своё время поигравших за «Элекс-Фаворит», в том числе и лучший бомбардир Иарзани Сафоян. Естественно, что на игру с «Элексом» они настраивались по-особому, надеясь выиграть. Для «Элекса» это также была возможность проверить свои силы на данный момент. При этом главный тренер команды Владимир Иванов в течение недели дал своим подопечным очень серьёзные нагрузки, чтобы посмотреть, как они сыграют на фоне усталости. Надо сказать, что проверку игроки «Элекса-Фаворита» прошли успешно, победив со счётом 8:2.

В первом тайме «фавориты» имели преимущество, но создать солидный голевой задел не получилось. Счёт в матче открыл голкипер Евгений Костиков. Его умение играть ногами позволяет команде действовать фактически в пять полевых игроков. Через некоторое время Михаил Лушников увеличил преимущество своей команды. До перерыва «Езиды», усилиями Иарзани Сафояна, один мяч отыграли.

Второй период прошёл при преимуществе «Езид», «Элекс-Фаворит» в это время выглядел не очень хорошо. Благо, что пропустил действующий чемпион области только один мяч – точный удар вновь на счету Сафояна-старшего.

Зато в заключительном периоде преимущество «фаворитов» было подавляющим – 6:0. Ближе к середине на площадке появился Денис Голунов. Для лучшего бомбардира команды из Рязани в прошедшем первенстве России по мини-футболу это был первый опыт игры в пляжный футбол. До этого он потренировался со второй командой, а в течение двух периодов изучал правила игры. Но уровень, есть уровень. За пару минут Голунов оформил хетт-трик, окончательно сняв все вопросы о победителе. Ещё по мячу в заключительном периоде забили Лушников, Александр Кореньков и Алексей Петухов.

Во втором матче дня «РЗН-Кровля» обыграла по пенальти «Авангард» – 4:4 (2:3).

Фото Владимира Воронова

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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