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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Три пожара за два дня в Рязани и области: горели жилые дома

12:13 / Происшествия

Сообщение о пожаре в шиловском селе Илебники поступило на пульт дежурного «01» вчера в 13 часов 32 минуты.  Огнем поврежден жилой деревянный дом с металлической кровлей. Пострадавших нет. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 4 человека добровольной пожарной дружины.

Пожар на Шереметьевском проезде в Рязани произошел тоже вчера. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 16 часов 29 минут. Огнём поврежден балкон в квартире на восьмом этаже жилого десятиэтажного кирпичного дома. Имеется пострадавший. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

А вот пожар на улице 7-й Район в Рязани случился сегодня ранним утром. Сообщение о нем на пульт дежурного «01» поступило в 4 часа 57 минут. Горел жилой деревянный дом с шиферной кровлей. Пострадавших нет. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Источник: сайт Главного управления МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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