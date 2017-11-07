В Рязани ищут очевидцев ДТП

В результате аварии пострадал пенсионер

Как сообщает сайт УМВД России по области, 5 июня в 11 часов 00 минут на 185-м километре автодороги «Урал» 44-летний рязанец, управляя автомобилем «Great Wall», совершил наезд на 86-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил телесные повреждения, с которыми обращался в медицинское учреждение.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912) 29-93-52 или по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10, каб. 210.