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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязани ищут очевидцев ДТП

12:26 / Общество
В результате аварии пострадал пенсионер

Как сообщает сайт УМВД России по области, 5 июня в 11 часов 00 минут на 185-м километре автодороги «Урал» 44-летний рязанец, управляя автомобилем «Great Wall», совершил наезд на 86-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил телесные повреждения, с которыми обращался в медицинское учреждение.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (4912) 29-93-52 или по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10, каб. 210.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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