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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Пьяный водитель на «Газели» совершил ДТП в Рязани

12:34 / Происшествия
Пьяный водитель на «Газели» совершил ДТП в Рязани

9 июля в Рязани у дома №9 на улице Промышленная 44-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле «Газель», не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления автомобилем «Киа». Об этом сообщает сайт УМВД России по области.

В результате происшествия 34-летний водитель легкового автомобиля с травмой головы был доставлен в больницу. При выяснении обстоятельств происшествия стало известно, что у водителя автомобиля «Газель» имеются признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен на стационарный пост ДПС, где предположения сотрудников полиции подтвердились. Однако водитель не согласился с результатами, после чего был направлен на медицинское освидетельствование. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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