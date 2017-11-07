В Рязани, на улице Почтовой, каждый желающий мог поздравить жителей города с Днём семьи, любви и верности

В рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» прошел семейный праздник «День семьи, любви и верности». Он начался с чествования благополучных семей, которые уже долгие годы находятся в браке, а также многодетных семей. Одной из награжденных стала семья Гордиенко, в которой воспитываются трое детей.

Для самых маленьких гостей праздника была подготовлена увлекательная программа. Центральная детская библиотека встречала юных рязанцев конкурсом рисунков на асфальте. Малыши рисовали то, с чем у них ассоциируется слово «семья».

В другом углу улицы своими шутками гостей встречали весёлые клоуны, которые проводили конкурсы для детей и их родителей. Одним из заданий было собрать музыкальный инструмент из кубиков. В загадочном мире кукольного театра малыши могли попробовать себя в роли кошки, мышки или зайчика и стать одним из актеров сказки, которая сочинялась в процессе игры. Не обошлось и без вкусностей, помимо сладкой ваты, попкорна, молочных коктейлей и соков, на празднике можно было попробовать пряники, которые сначала нужно было украсить своими руками. Разноцветная глазурь, блестки и бусинки разной формы – и ваше творение готово.

Центральная сцена встречала жителей города концертом, в котором принимали участие известные исполнители и коллективы, работал открытый микрофон – каждый желающий мог поздравить рязанцев с Днём семьи, любви и верности.

Фото Сергея Тугушева