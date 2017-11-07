Специалисты управления ЖКХ в Рязани ответят на вопросы горожан

На вопросы горожан ответят специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.
Телефон «горячей линии»: 27-49-34, сообщает официальный сайт рязанской горадминистрации.
На вопросы горожан ответят специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.
Телефон «горячей линии»: 27-49-34, сообщает официальный сайт рязанской горадминистрации.
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