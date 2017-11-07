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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Специалисты управления ЖКХ в Рязани ответят на вопросы горожан

13:15 / Актуально
27 июля с 14.00 до 18.00 в администрации Рязани пройдет «горячая линия» для населения по вопросам создания и деятельности товариществ собственников жилья

На вопросы горожан ответят специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.

Телефон «горячей линии»: 27-49-34, сообщает официальный сайт рязанской горадминистрации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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