Специалисты управления ЖКХ в Рязани ответят на вопросы горожан

27 июля с 14.00 до 18.00 в администрации Рязани пройдет «горячая линия» для населения по вопросам создания и деятельности товариществ собственников жилья

На вопросы горожан ответят специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. Телефон «горячей линии»: 27-49-34, сообщает официальный сайт рязанской горадминистрации.

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