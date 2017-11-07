В Грязном Михайловского района Рязанской области праздник села совпал с Днем семьи, любви и верности

Сельчане поздравили семьи молодоженов Разливаловых Николая и Надежду и Воронковых Виталия и Елизавету. Вороновы решили остаться в родном селе – Виталий трудится водителем в местном сельхозпредприятии ООО «Курсор», а Елизавета занимается воспитанием маленького сынишки Артема. В селе построена новая школа, есть железнодорожный вокзал, детский сад, амбулатория, аптека, магазины, Дом культуры, библиотека, почта. В перспективе – дальнейшее развитие социальной инфраструктуры и строительство станции водоочистных сооружений.