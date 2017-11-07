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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Грязном Михайловского района Рязанской области праздник села совпал с Днем семьи, любви и верности

14:23 / Культура

Сельчане поздравили семьи молодоженов Разливаловых Николая и Надежду и Воронковых Виталия и Елизавету. Вороновы решили остаться в родном селе – Виталий трудится водителем в местном сельхозпредприятии ООО «Курсор», а Елизавета занимается воспитанием маленького сынишки Артема. В селе построена новая школа, есть железнодорожный вокзал, детский сад, амбулатория, аптека, магазины, Дом культуры, библиотека, почта. В перспективе – дальнейшее развитие социальной инфраструктуры и строительство станции водоочистных сооружений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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