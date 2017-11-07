Лучшие выпускники школ Рязанской области отмечены наградами

Сегодня в региональном правительстве чествовали тех, кто в этом году успешно окончил школу, показал высокие результаты на ЕГЭ, отличился на предметных олимпиадах, в творчестве и общественных делах

На торжественный губернаторский прием были приглашены 60 выпускников с учителями и родителями. 38 из них удостоены медали «За особые успехи в учении», остальные отмечены знаками «За усердие».

Выпускников с успешным окончанием школы поздравил врио губернатора области Николай Любимов. Обращаясь к ребятам, он выразил уверенность, что они сделают много хорошего для родного края, для страны в целом, своими успехами прославят Рязанскую область.

– Мы верим в вас, знаем, что у вас все получится! – сказал Николай Любимов.

Всего в этом году рязанские школы окончили 4847 человек, 617 из них получили аттестаты с отличием. 29 выпускников по итогам ЕГЭ набрали максимальное количество баллов – 100.