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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Лучшие выпускники школ Рязанской области отмечены наградами

14:51 / Общество
Сегодня в региональном правительстве чествовали тех, кто в этом году успешно окончил школу, показал высокие результаты на ЕГЭ, отличился на предметных олимпиадах, в творчестве и общественных делах
Автор фото: Александр Королев | Лучшие выпускники школ Рязанской области отмечены наградами
Фото: Александр Королев.

На торжественный губернаторский прием были приглашены 60 выпускников с учителями и родителями. 38 из них удостоены медали «За особые успехи в учении», остальные отмечены знаками «За усердие».

Выпускников с успешным окончанием школы поздравил врио губернатора области Николай Любимов. Обращаясь к ребятам, он выразил уверенность, что они сделают много хорошего для родного края, для страны в целом, своими успехами прославят Рязанскую область.

– Мы верим в вас, знаем, что у вас все получится! – сказал Николай Любимов.

Всего в этом году рязанские школы окончили 4847 человек, 617 из них получили аттестаты с отличием. 29 выпускников по итогам ЕГЭ набрали максимальное количество баллов – 100.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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