Лучшие выпускники школ Рязанской области отмечены наградами

На торжественный губернаторский прием были приглашены 60 выпускников с учителями и родителями. 38 из них удостоены медали «За особые успехи в учении», остальные отмечены знаками «За усердие».
Выпускников с успешным окончанием школы поздравил врио губернатора области Николай Любимов. Обращаясь к ребятам, он выразил уверенность, что они сделают много хорошего для родного края, для страны в целом, своими успехами прославят Рязанскую область.
– Мы верим в вас, знаем, что у вас все получится! – сказал Николай Любимов.
Всего в этом году рязанские школы окончили 4847 человек, 617 из них получили аттестаты с отличием. 29 выпускников по итогам ЕГЭ набрали максимальное количество баллов – 100.