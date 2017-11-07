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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязанской области полицейские задержали мужчину, который изготавливал наркотики у себя в квартире

15:05 / Общество
Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак-2017» прошла в Скопине

Как сообщает сайт регионального УМВД, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД «Скопинский» задержали на улице города 37-летнего мужчину.

Незадолго до этого оперативники выяснили, что он, возможно, причастен к незаконному обороту наркотиков: у себя в квартире изготавливает суррогатный наркотик опийной группы. К неработающему скопинцу домой приходят подозрительные личности. Он периодически выезжает в сельскую местность, предположительно, для сбора наркосодержащего сырья.

После очередной такой поездки полицейские задержали мужчину и при личном досмотре изъяли у него пакет с растительной массой зеленого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось маковой соломой массой 176 граммов.

В отношении скопинца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ – незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотиков в значительном размере.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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