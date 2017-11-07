За полгода в Рязанской области по вине пьяных водителей травмы получили 100 человек

Такие данные приводит официальный сайт регионального УМВД России. Всего за первое полугодие на территории региона с участием пьяных водителей зарегистрировано 70 ДТП, в которых 6 человек погибли. Сотрудники ГИБДД выявили более тысячи нетрезвых водителей.

Только за последние три дня на дорогах области остановили 27 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, еще 3 человека отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения не установлено.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от освидетельствования на данное состояние, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200- 300 тысяч рублей. В качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления на 3 года.