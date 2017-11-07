Малыши родились с 3 по 9 июля. В их числе – 118 девочек и 120 мальчиков. Две пары близнецов появились на свет в областном перинатальном центре, сообщает сайт министерства здравоохранения региона.
В Рязанской области за неделю на свет появились 238 малышей
15:17 10.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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