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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязанской области за неделю на свет появились 238 малышей

15:17 / Общество

Малыши родились с 3 по 9 июля. В их числе – 118 девочек и 120 мальчиков. Две пары близнецов появились на свет в областном перинатальном центре, сообщает сайт министерства здравоохранения региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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