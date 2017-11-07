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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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За прошедшую неделю в Рязанской области ликвидировано 11 пожаров

15:49 / Общество
Огнем было уничтожено и повреждено 11 строений. Пожарные спасли четырех человек, из них двое детей

К сожалению, имеются и пострадавшие. Как сообщается на сайте регионального МЧС России, 4 июля в рабочем поселке Тума Клепиковского района во время возгорания жилого дома пожарными спасено 2 человека. В этот же день в Полянах Рязанского района обрушилась деревянная надстройка над кирпичным гаражом, в результате чего погибла женщина.

9 июля на пожаре в жилом доме по Шереметьевскому проезду в Рязани ожоги получила женщина 1960 года рождения.

Один раз пожарно-спасательные формирования привлекались к ликвидации последствий ДТП.

С начала года пожарные подразделения области совершили 2454 выезда на тушение загораний сухой травы общей площадью 5328,9 га. Лесных пожаров в текущем году не зарегистрировано.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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