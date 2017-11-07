Врачи ухоловской Центральной районной больницы провели выездное обследование жителей села Ясенок

Исследование прошло в рамках инициированного коллективом ЦРБ проекта «Здоровое село – основа процветания России». По словам главного врача районной больницы Ирины Абрамовой, идея провести выездные обследования ухоловцев, проживающих в отдаленных от районного центра селах и деревнях, появилась после того, как глава региона Николай Любимов поставил задачу обеспечить доступность медицинских услуг всем рязанцам, создать такие условия, при которых каждый может получить своевременную консультацию и помощь врача-специалиста.

В течение нескольких часов сотрудники ЦРБ вели прием сельчан в здании местной школы. Учитывая, что самыми распространенными в регионе на протяжении ряда лет остаются сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, инициаторы в первую очередь направили обследование на выявление именно этих болезней. Проверить здоровье пришли как работающие жители, так и пенсионеры. В общей сложности были обследованы около 100 человек.

Прием вели врач-терапевт Татьяна Митенина и врач-офтальмолог Наталья Пшенникова. Кардиограмму сердца снимала медсестра Марина Баранова, а определением уровня глюкозы в крови занималась Антонина Гущина. С помощью специальных приборов пациентам определяли содержание кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. После осмотра каждый получил исчерпывающую консультацию специалиста, необходимые рекомендации.

Глава района Николай Кожин вместе с сельчанами прошел обследование и отметил значимость инициативы коллектива медработников. Организаторы проекта планируют провести выездные обследования во всех населенных пунктах.